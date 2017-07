Mélenchon accuse les partis de gauche d'avoir "bloqué la percée" de France Insoumise

Dans cet entretien, Jean-Luc Mélenchon a une nouvelle fois dénoncé l'exercice "pharaonique" du pouvoir par Emmanuel Macron, l'accusant d'humilier son Premier ministre et d'abaisser le Parlement. Evoquant notamment le discours que doit prononcer lundi le chef de l'Etat devant les deux Chambres réunies en Congrès, à la veille de la déclaration de politique générale d'Edouard Philippe, M. Mélenchon dénonce "une situation asphyxiante pour tout le monde, y compris ses propres partisans et surtout son Premier ministre".





Selon lui, Edouard Philippe "a trahi son parti pour faire carrière. Il sait qu'il est un homme seul. Le président le sait et l'a piégé. Édouard Philippe n'a plus d'autres choix que de baisser la tête et de dire oui. S'il démissionnait, ce qu'aurait fait n'importe quel Premier ministre à sa place, il provoquerait une crise. Il ne le fera pas. Il vient d'être réduit au néant politique", analyse M. Mélenchon.





"Le voilà rabaissé devant tout le Parlement au rang de 'collaborateur ' que Sarkozy voulait pour Fillon. Dans l'humiliation d'un Premier ministre, personne n'est allé si loin. Et dans l'abaissement du Parlement non plus", affirme enfin Jean-Luc Mélenchon, dont le groupe parlementaire a décidé de boycotter l'intervention présidentielle à Versailles.