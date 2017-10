Mélenchon visé par un projet d’attentat : ses proches "étonnés" de découvrir les faits "par voie de presse"

"On est un peu étonnés de le découvrir par voie de presse. C’est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a découvert comme tout le monde dans la presse qu’il avait été la potentielle cible d’un groupuscule d’extrême droite". La réaction du député de la France insoumise, Ugo Bernalicis, dans une interview accordée à France Info, mercredi 18 octobre, pose des questions autour de la sécurité de l’ancien candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon.





Et pour cause : dix personnes de 17 à 25 ans, gravitant dans la mouvance d'ultra droite, ont été arrêtées pas plus tard que ce mardi, dans les Bouches-du-Rhône, dans une enquête portant sur un projet d'attentat visant notamment des hommes politiques et des mosquées, dont l'initiateur présumé a été arrêté en juin. Selon nos informations, les hommes politiques visés étaient le leader la France Insoumise ainsi que du porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner.