Mélenchon y voit la Vierge Marie, Macron le symbole de l'Europe : la vraie histoire du drapeau européen

Peu esthétiques - l'ancien chef du gouvernement français Paul Reynaud avait qualifié le "E" de "caleçon blanc qui sèche sur un pré vert" -, ces symboles ont été finalement écartés, l'Assemblée du Conseil de l'Europe décidant, en 1950, de lancer un vaste appel à projets. Selon l'ancien rapporteur, Robert Bichet, l'initiative a suscité un raz-de-marée de propositions, soit "plus d'une centaine de projets d'emblèmes" émanant d'amateurs, artistes ou spécialistes des drapeaux. Il sont alors confiés à une "commission du règlement et des prérogatives", qui retient, encore une année plus tard, douze projets. Parmi les symboles récurrents : la croix, référence aux fameuses "racines chrétiennes" de l'Europe figurant déjà sur la moitié des drapeaux des Etats membres, ou encores les étoiles multiples, censées représenter, elles, le nombre d'Etats composant le Conseil de l'Europe. L'hypothèse de la croix est rapidement écartée, d'une part parce que le Conseil de l'Europe comprenait un pays non chrétien, la Turquie, d'autre part, indique Robert Bichet, parce que "la plupart des socialistes des divers pays d'Europe étaient hostiles à ce symbole".





Deux projets ressortiront notamment, la constellation d'étoiles d'or représentant les capitales des pays européens, de don Salvador de Madariaga, et, plus tard, un emblème composé d'anneaux. Le premier sera jugé trop complexe, le second trop proche des anneaux olympiques :