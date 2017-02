Menacée de mort, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, porte plainte

Ce mercredi, le groupe FN-RBM au Conseil régional a condamné dans un communiqué les "menaces proférées à l'égard de Carole Delga". "L'auteur de ces menaces ignobles à l'encontre de Carole Delga doit être recherché et condamné à la peine maximale", a tweeté M. Crenne, alors que Louis Aliot, vice-président du FN, évoquait des "menaces et intimidations [...] inadmissibles, détestables, lâches et méprisables."