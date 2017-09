Michel Mercier démissionne du Sénat

Michel Mercier, sénateur centriste du Rhône, a annoncé dans une interview à paraître samedi dans Le Progrès qu’il quittait le Sénat. Il justifie sa décision par la loi sur le cumul des mandats qui l’oblige à faire un choix entre ses diverses fonctions électives.





"J’avais assuré que lorsque la loi me contraindrait à choisir entre Thizy et Paris, je choisirai Thizy. Aujourd’hui, ce temps est venu et je choisis mon territoire", explique l'édile de Thizy-les-Bourgs, une commune de 6.000 habitants.