Etat de la France : Michel Sapin bâche le gouvernement et attribue l'embellie économique au quinquennat précédent

Michel Sapin n’en démord pas. Si Emmanuel Macron parvient à relancer l’économie française, c’est en grande partie grâce à l’action menée lors du quinquennat de François Hollande. Invité politique d’Audrey Crespo-Mara ce lundi, l’ancien ministre des Finances reproche au président Macron fraîchement élu de faire table rase d'un passé auquel il a pourtant appartenu : "Quand on a été un ministre important, qu’on a porté des réformes importantes et qu’on arrive aujourd’hui en disant ‘il ne s’est rien passé pendant 30 ans avant moi’, il y a quelque chose du surhomme qui ne correspond pas à la réalité de ce pays".





Et l’ancien ministre du Travail et de l’Economie sous François Hollande d’assurer avec entrain : "Nous avons mené une politique qui permet aujourd’hui des créations d’emplois comme jamais. C’est ça le bilan, c’est ça l’héritage. Et il est plutôt bon".