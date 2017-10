Micropartis, mini-mouvements... mais qu'ont-ils tous à créer leur propre formation politique ?

Au sein du parti LR, sorti très affaibli des élections et partiellement siphonné par la majorité d'Emmanuel Macron, la recomposition s'apparente à un vaste morcellement politique. D'autant que le parti doit, à la clé, désigner en décembre son nouveau président.





On ne compte plus les initiatives. Face à Laurent Wauquiez, présumé favori du scrutin de décembre, les tenants de la droite "modérée" veulent peser. Ce mardi, le maire LR de Nice, Christian Estrosi, en délicatesse avec "l'aile droite" incarnée par François Fillon durant la présidentielle, et aujourd'hui par Laurent Wauquiez, lance avec 11 autres maires "La France audacieuse", un mouvement censé rassembler les élus locaux et se placer "au-dessus de la mêlée".





La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a annoncé, début septembre, "Libres!", un mouvement soutenu par 75 personnalités de droite. Pour le député du Pas-de-Calais Daniel Fasquelle, candidat à la présidence du parti, ce sera "Sauvons la droite". Chez les outsiders Camille Bedin et Philippe Juvin, cela s'appelle "Les Nouveaux républicains". Le 20 septembre, la députée de Paris Brigitte Kuster et l'ex-sarkozyste fondateur de La Droite forte, Guillaume Peltier, ont constitué leur mouvement, "Les populaires", précisant qu'ils ne présenteraient pas de candidature à la tête des Républicains. Quant à Laurent Wauquiez, il a lui-même réactivé, pour les besoins de sa campagne interne, "La droite sociale", son vieux mouvement lancé en 2010 et devenu une composante des Républicains.





Enfin, chez les "Constructifs", ce groupe d'élus LR ou ex-LR qui soutiennent l'action d'Emmanuel Macron, il est désormais question, soit de créer un nouveau parti de centre-droit avec l'UDI, soit de se fondre dans la majorité LREM.





Côté Front national, le départ de Florian Philippot a entraîné la création de son mouvement politique "Les Patriotes", mais ce dernier opère désormais à l'extérieur du parti de Marine Le Pen.