Migraine ophtlamique, fatigue, impréparation : dans les coulisses du naufrage de Marine Le Pen au débat du second tour de la présidentielle

Nos confrères du Monde dépeignent une candidate à bout de forces et qui a dormi "trois quarts d’heure" la nuit précédant le débat. Son conseiller Bruno Bilde s’inquiète de son état physique et envoie un texto à un membre de l’équipe de campagne pour savoir s’il est encore possible d’annuler le débat. Malgré la douleur et la fatigue, la candidate tranche. "On ne change pas ce qui est prévu", dit-elle à son entourage.





Rétrospectivement, son directeur de campagne David Rachline n’hésite pas à le dire, ils ont trop tiré sur la corde. "On a, et peut-être que j’ai, accepté trop de rendez-vous et de déplacements. Ce n’est pas du fait de Marine, c’est nous qui ne lui avons pas laissé suffisamment de temps", reconnaît-il aujourd’hui.





Après avoir réglé les problèmes médicaux de la candidate, elle a continué à recevoir ses conseillers pour tenter de se préparer tant bien que mal. Après la venue de Bruno Bilde, c’est autour des frères Philippot, Florian et Damien de venir voir Marine Le Pen. Conscient des faiblesses de la présidente du FN sur les sujets économiques notamment la sortie de l’euro, les frères Philippot renoncent à commencer une large révision sur le sujet, faute de temps.





À la place, ils lui donnent "des notes sur la défense, l’économie, l’immigration", les mêmes qu'elle confondra le soir venu en mélangeant les situations d'Alstom et de SFR face à Emmanuel Macron. Une séquence qui décrédibilisera la candidate au cours du débat.