Migrants : François Fillon veut des quotas d'étrangers votés tous les ans

Mardi 10 janvier, dans une interview accordée à Nice-Matin, François Fillon a plaidé pour "une immigration minimale et très contrôlée, répondant à nos besoins économiques et à nos capacités d’accueil et d’intégration". Le député de Paris estime qu'il faut "renégocier les accords de Schengen qui ne permettent pas de lutter contre les arrivées massives que nous connaissons aujourd'hui".