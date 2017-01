Migrants "harcelés", couverture enlevées : Bruno Le Roux défend les policiers critiqués par Médecins sans Frontières

MSF évoque des razzias de couverture "comme par hasard, pendant les vacances". "C’est la même situation qu’en août pendant les congés, où les autorités avaient visiblement pour instruction de ne plus voir de camps dans Paris", déplore auprès de LCI Corinne Torre, coordinatrice de projet de l’association.





Les situations évoquées se situent notamment aux abords du centre parisien de "premier accueil" pour migrants, qui a ouvert le 10 novembre. Plus de 2.200 hommes seuls y ont été hébergés depuis lors, pour une durée de cinq à dix jours, mais il affiche complet. L'État et la Ville de Paris ont promis 200 places supplémentaires. "Le centre d’accueil de la Chapelle est blindé", déplore la coordinatrice de MSF. "C’est un vrai souci car il y a une queue tous les jours, environ 100 à 150 personnes tentent de rentrer", estime-t-elle. Et, de plus en plus souvent, la tension grimpe, chez ces migrants qui attendent là depuis parfois plusieurs jours, comme le montre cette vidéo de Taranis News, un média alternatif, qui a filmé une ouverture du centre, un matin à 8 h. Les places sont chichement comptées : 20 minutes après leur ouverture, les portes se referment, une chaîne est installée sur les barrières. Et les autres restent sur le carreau, étroitement surveillés.