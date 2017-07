Moralisation de la vie politique : les 2 promesses de Macron qui ne figurent (finalement) pas dans la loi

Autre engagement d’Emmanuel Macron passé à la trappe, l’interdiction pour tous les détenteurs d’un casier judiciaire (niveau B2) de se présenter à une élection. "Demain, les responsables politiques devront rendre des comptes […] sur leur probité personnelle, car si on ne peut être fonctionnaire lorsqu’on ne dispose pas d’un casier judiciaire B2 vierge, on ne devrait pas non plus pouvoir être parlementaire", peut-on lire dans le programme du candidat.





Approuvée en commission, cette proposition devait figurer dans le projet de loi sur la moralisation de la vie politique. Or, le gouvernement a reculé au dernier moment, invoquant là encore un risque d'anticonstitutionnalité. A sa place, les députés ont voté une disposition qui rend inéligible toute personne qui aurait été condamnée pour des faits de discrimination, d’injure ou de diffamation publique, de provocation à la haine raciale, sexiste ou à raison de l'orientation sexuelle. A noter qu'une personne condamnée pour ce type de délit pourra toutefois se présenter à une élection si la justice décide de ne pas prononcer sa peine inéligibilité.