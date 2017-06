Macron, Hollande, Sarkozy et VGE rendent un hommage appuyé à Simone Veil

De son côté, l'ancien président Nicolas Sarkozy s'est exprimé sur Facebook, saluant une femme qu'il a "admirée" et "aimée", et qui "reste immortelle". "J'ai connu Simone Veil, j'ai admiré Simone Veil et je veux l'écrire ici, j'ai aimé Simone Veil, dont l'amitié ne m'a jamais fait défaut. Son regard bleu pouvait exprimer l'autorité et même la colère mais il y brillait toujours une grande bonté et la lueur de l'espoir", a-t-il écrit dans un long message.