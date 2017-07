CONSULTATION - 93% des internautes de LCI pour l'entrée de Simone Veil au Panthéon

Simone Veil a marqué de son empreinte l’histoire de la France. Depuis l’annonce de son décès, vendredi matin à l’âge de 89 ans, les réactions émues et admiratives se font entendre. De nombreuses personnalités politiques et associations demandent déjà son entrée au Panthéon, comme un hommage ultime à cette icône féministe, rescapée de la Shoah et figure de la lutte contre l’antisémitisme, dont le parcours est salué unanimement.