"Je suis toujours hantée par les images, les odeurs, les cris" : la vie de Simone Veil marquée à jamais par la Shoah

Cela l'a marquée à jamais. Comment ne pas évoquer la Shoah lorsqu'on retrace le parcours de Simone Veil, décédée ce vendredi 30 juin 2017 à l'âge de 89 ans ? En mars 1944, elle n'a que 16 ans quand elle est arrêtée par la Gestapo à Nice avec toute sa famille. Transférée à Drancy dans la foulée, elle voit pour la dernière son père et son frère. Lesquels seront déportés et assassinés en Lituanie dans des circonstances troubles.





Celle qui deviendra une icone féministe est quant à elle envoyée à Auschwitz avec sa soeur Madeleine et sa mère. Employées dans une usine et robustes, Simone et Madeleine survivront. Contrairement à leur mère, épuisée et atteinte du typhus. Devant l'avancée des troupes soviétiques, en janvier 1945, les deux soeurs seront évacuées vers Bergen-Belsen.