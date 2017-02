Nicolas Sarkozy va rejoindre le conseil d'administration du groupe AccorHotels

Il ya une vie après la politique. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République et lourdement battu par François Fillon à la primaire de la droite et du centre en novembre, va intégrer le conseil d'administration d'AccorHotels. Une information donnée par le groupe hôtelier, mardi 21 février. Une nomination accueillie avec enthousiasme par l'entreprise, qui y voit "la volonté de poursuivre le déploiement de la stratégie du groupe" et loue "l'expertise internationale" de Nicolas Sarkozy.





L'ancien chef de l'Etat a de son côté expliqué être "très heureux de participer au développement et au rayonnement international d'AccorHotels". Il rejoint ainsi Sébastien Bazin, ancien propriétaire du PSG époque Colony Capital, et auteur de la vente du club, très appuyée par Nicolas Sarkozy, à Qatar Sports Investments, en 2011.