Noël arménien et rencontre avec Assad : malgré les critiques, le filloniste Mariani et deux autres députés retournent en Syrie

"Très souvent notre position est caricaturée. Il ne s’agit pas pour nous de soutenir le régime syrien. Il s’agit simplement de voir comment dans cette région chacun voit l’avenir et chacun voit la résolution de ce conflit qui a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés" a déclaré Thierry Mariani lors d'une interview diffusée vendredi matin sur Europe 1. A propos de leur entretien avec Bachar al-Assad, il a ajouté : " Ce sera surtout un échange où nous demanderons un certain nombre d’informations et notamment sur des faits dont il est accusé. Nous ne sommes pas des diplomates, nous ne représentons aucun Etat. Mais nous sommes des parlementaires (…) le rôle des parlementaires, c’est aussi de s’informer, d’être sur le terrain."





Dans un communiqué publié notamment sur Twitter, Jean Lassalle a quant à lui expliqué qu'il souhaitait "comprendre par (lui)-même l'ampleur de cette tragédie". "Ce voyage s'inscrit par ailleurs pleinement dans la politique étrangère que je mènerai si je suis élu : restaurer une diplomatie française forte et mettre en place une politique juste à l'égard du Moyen-Orient" a-t-il ajouté.