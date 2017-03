Non, Emmanuel Macron ne veut pas rétablir la charia à Mayotte (ni la polygamie, ni la répudiation)

Mais Emmanuel Macron a-t-il seulement pris en compte ces propositions ? Nous avons soigneusement écouté le discours qu'il a prononcé lors de son rapide passage à Mayotte, le 26 mars dernier (vidéo en tête de papier, postée sur le site d'Emmanuel Macron). S'il s'attarde sur les thèmes de la jeunesse, de l'immigration clandestine et de l'insécurité - conformément aux pistes lancées par la société civile de Mayotte - le candidat ne prononce pas une seule fois le mot "cadi". En revanche, dans son engagement à "protéger les femmes" mahoraises, Emmanuel Macron prend bien soin de préciser : "C'est notre honneur en 2005 d'avoir obtenu l'abrogation de la polygamie et de la répudiation unilatérale. Mais il y a encore beaucoup de violences faites aux femmes." Preuve, s'il en est, que ne figure pas dans ses plans pour Mayotte l'idée de remettre ces deux pratiques au goût du jour.





Et dans tout cela, quelle est la position du candidat sur les cadis ? Contactée par LCI, son équipe de campagne dément "les fausses rumeurs" au sujet d'un retour de la charia à Mayotte. Elle précise : "Il y a des réalités locales dans certains territoires que nous ne pouvons pas nier, les cadis de Mayotte en font partie, néanmoins l'engagement d'Emmanuel Macron, c'est que les lois de la République s'appliquent à toutes et tous, que toutes les infractions aux lois de la République soient sanctionnées, et que la laïcité s'impose à tous. Il n'y a jamais eu de la part d'Emmanuel Macron, ni des membres de sa campagne, une volonté d'accréditer des prises de position allant dans le sens de ce que laisse entendre la fachosphère. Enfin, il faut rappeler que l'égalité femmes-hommes sera une cause nationale si Emmanuel Macron est élu Président de la République."