Hollande sifflé au salon de l'Agriculture 2017 : une vidéo manipulée circule

François Hollande hué et insulté au Salon de l’agriculture 2016… La scène reste gravée dans les esprits. Le président et son ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll avaient été pris à parti par des agriculteurs en colère, désespérés par la situation critique de leur secteur. Un stand du ministère avait même été détruit.





Cette année, la visite du président s’est déroulée dans un calme relatif. Sauf pour la page d’extrême droite "Patriotes en colère", 112 000 fans sur Facebook. Vidéo à l’appui, un post prétend que François Hollande a été copieusement sifflé sur son passage, dans l’omerta médiatique la plus totale : "Bien entendu, BFM et autres merdias ne vont relaieront jamais cette vidéo" peut-on lire sur le post. Même message sur la page "Ma revue de presse", qui relaie aussi la vidéo : "On ne vous montre pas tout!". Et les auteurs de confirmer l’authenticité des images auprès des internautes qui s'interrogent :