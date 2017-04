Non, Marine Le Pen n’a pas dit que "les femmes s’identifiaient plus à elle qu’à Simone de Beauvoir"

"Nous ne sommes plus dans les années 70, aujourd'hui les femmes s'identifient plus facilement à moi qu'à Simone de Beauvoir". Selon un photomontage largement relayé sur les réseaux sociaux, ces propos seraient ceux de Marine Le Pen. Sur l'image, on peut voir la candidate du Front national sur le plateau du JT de France 2, une image de Simone de Beauvoir ajoutée en haut à gauche avec la citation en question écrite. Le crédit : www.francetvinfo.fr.





Sur Twitter, les internautes se sont indignés de cette comparaison. Dans un message retweeté plus de 2.000 fois, Zelda Dorant a écrit : "Euh, perso, je m'identifie plus facilement à Lucy (l'australopithèque) qu'à toi." Beatrix B. a de son côté estimé qu'il s'agissait de "la déclaration la plus grotesque de cette campagne".