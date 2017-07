NosDéputés.fr : que vaut ce site qui scrute les députés ?

Dans les allées du palais Bourbon, il y a ceux qui se jettent sur les micros des journalistes et ceux que l'on voit moins. Certains expliquent travailler et ne pas avoir le temps pour les questions, d'autres ont des justifications plus aléatoires.





Le député REM Patrick Vignal a un alibi tout trouvé pour son mois d'absence : "Je suis malade, je suis fatigué". De son côté, Jimmy Pahun, (apparenté Modem) souligne qu'il ne savait pas qu'il devait être présent "pour le vote de la loi d'habilitation". Ces deux députés ont été épinglés pour leur manque d'activité parlementaire par le site NosDéputés.fr. Derrière cette plateforme, cinq bénévoles et une trentaine de membres s'affèrent, depuis 2009, à recenser toute l'activité parlementaire de nos élus.





L'association Regards Citoyens récolte et publie deux fois par jours toutes les données "non contestables et publiques" présentes sur le site de l'Assemblée comme au Journal officiel. En se basant sur les prises de parole en commission et dans l’hémicycle, sur les amendements déposés ou soutenus, le site entend mettre en avant l'activité parlementaire dans son ensemble. "Nous voulions sortir un peu des Questions au gouvernement (QAG), très médiatisées mais peu représentatives de l'activité parlementaire", raconte à LCI, un des fondateur de NosDéputés.fr, Tangui Morlier.