Nouvelle perquisition au siège du FN dans l'affaire des assistants parlementaires

Alors que la campagne présidentielle est perturbée par plusieurs affaires, notamment concernant François Fillon, le candidat de la droite, le Front National s'interroge sur le timing de cette nouvelle perquisition : "Il s’agit à l’évidence d’une opération médiatique dont le seul but est de tenter de perturber le bon déroulement de la campagne électorale présidentielle et de tenter de nuire à Marine Le Pen au moment même où sa candidature effectue une importante percée dans les intentions de vote, notamment pour le second tour".





Après le début de l'enquête en mars 2015, l'information judiciaire a été ouverte en décembre dernier pour "abus de confiance" et recel de ce délit, "escroqueries en bande organisée", "faux", "usage de faux" et "travail dissimulé". Deux assistants parlementaires employés par Marine Le Pen sont visés : Catherine Griset, qui a perçu un salaire de 2010 à 2016 pour un poste à Strasbourg, et Thierry Légier, le garde du corps de la candidate, qui a reçu la somme de 41 500 euros en 2011 pour un poste d'assistant local, malgré "l'existence d'un rapport d'emploi effectif qui n'est pas établie".