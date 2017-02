Nouvelle perquisition au siège du FN, qui dénonce une "opération" pour "nuire" à Marine Le Pen

Contacé par LCI, Maitre Marcel Ceccaldi, avocat de Marine Le Pen, a assuré qu'il s'agit d'une instrumentalisation politique de la justice. C’est très grave. Tout le monde sait qu’elle est au Liban du coup quand elle va revenir du Liban, on ne va l’interroger que sur cette affaire ! C’est une pratique incompatible avec les règles de l’Etat de droit. Il y a quelque jours, François Hollande a déclaré qu’il y avait un besoin d’exemplarité au sommet de l’Etat, et là comme par hasard MLP et FF sont touchés par des affaires judiciaires. Bien entendu ça vient de l’Elysée On parle de faits qui datent d’octobre 2011 et la perquisition intervient au siège du FN en février 2017 ! Comme par hasard…





Ajoutant que "la situation de Thierry Légier (le garde du corps) a été régularisé, il y a les cachets du parlement qui font foi. Par ailleurs on a toujours pas accès au rapport de l’OLAF mais celui-ci a été communiqué à 2 médias (Marianne et Mediapart, ndlr). On utilise l’action judiciaire à des fins politiciennes…"