Nouvelles accusations de Fillon contre Hollande : mais au fait, qu'est-ce qu'un "cabinet noir" ?

D’où proviennent les fuites sur ses affaires judiciaires dans la presse ? François Fillon désigne depuis deux semaines un ennemi tout trouvé : le président de la République en personne, qui serait selon lui à la tête d’un "cabinet noir". Ce jeudi 6 avril sur France Inter, l'ancien Premier ministre en a remis une couche, prévenant qu'il avait "toutes les indications" lui permettant "le moment venu" de poursuivre en justice "tous ceux qui sont à l'origine" de la révélation de l'affaire sur les emplois présumés fictifs de son épouse. C'est François Hollande qui l'a déclenchée ? "Oui, bien sûr", a-t-il réaffirmé. Comme il l'avait fait le 21 mars dans "L'émission politique" de France 2, llorsque le candidat Les Républicains avait pour la première fois violemment accusé François Hollande d’être à la manœuvre, s’appuyant pour preuve sur un livre de deux journalistes du Canard Enchaîné.





Ce livre, "Bienvenue Place Beauvau, Police : les secrets inavouables d'un quinquennat", explique que "François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau, ce qui est d'une illégalité totale, comment il est branché directement sur Bercy, sur Tracfin, sur les informations qui lui sont apportées en permanence, comment il est au courant des moindres faits, des moindres filatures, y compris concernant son ancien Premier ministre Manuel Valls", avait dénoncé François Fillon sur France 2. Avant d'asséner : "On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé, en tout cas, à travers ces allégations". Et revoilà l’ombre des officines ou cabinets secrets qui reviennent sur le devant la scène politico-médiatique. L’occasion de revenir sur cette expression qui fit son apparition sous Richelieu.