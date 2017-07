"On croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien" : la sortie de Macron fait bondir Twitter

Un autre compare les propos du président de la République à ceux du publicitaire Jacques Séguéla : "Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a raté sa vie quand même". "#CeuxQuiNeSontRien version moderne et Start Up de "si a 50 ans t'as pas de Rolex..." La lutte des classes encore et toujours d'actualité", écrit-il.