"On n'est pas couché" : Hervé Mariton trouve le salaire des parlementaires trop bas, les chroniqueurs le remettent à sa place

Pour les chroniqueurs, c’en est trop. Lambert Wilson s’agace : "C'est comme avec Fillon, vous allez avoir du mal à attendrir les Français sur le sort des députés". Sur cette remarque, la journaliste Isabelle Saporta, qui s’est jusque-là contenue, hurle au scandale. "Normalement, quand on s'engage en politique, c'est qu'on a une certaine idée de la France [...] et on ne parle pas comme un boutiquier à essayer de se comparer avec qui gagne plus de pognon que moi", lui assène-t-elle, avant de se faire applaudir par la salle.