A la différence des Etats-Unis, où le statut de "First lady" est institutionnalisé, le rôle et le titre de Première dame n'ont jamais été officiellement définis en France. Un flou qui a parfois nui aux épouses et compagnes des présidents de la Ve République qui, d'Yvonne de Gaulle à Valérie Trierweiler, ont été jetées dans la lumière à la faveur de l'élection de leur mari aux plus hautes fonctions.





L'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir va certainement changer la donne, le chef de l'Etat s'étant engagé pendant sa

campagne à mettre fin à ce qu'il considère comme "une hypocrisie française." "Élu président de la République, on vit avec quelqu’un", soulignait-il fin avril sur TF1. "Brigitte ne sera pas rémunérée par le contribuable mais elle aura une existence, un rôle public. Nous en définirons donc le cadre, et elle décidera aussi quel rôle elle veut jouer".





Ce cadre devrait donc prendre la forme d'un "document" précisant ses attributions et les moyens dont elle dispose, un document toujours en cours de rédaction. Selon nos informations, il devrait être établi avant la rentrée, voire "peut-être même dès cet été". Mais personne ne souhaite aller trop vite en besogne, tant l'exercice est délicat : 68% des Français sont en effet opposés à la création d'un statut de Première dame "avec des moyens alloués à son poste", selon un sondage publié en mai par le Huffington Post.