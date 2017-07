Ouverture d'une information judiciaire : tout comprendre de l'affaire des assistants parlementaires du MoDem

La justice cherche à déterminer si le MoDem a employé des collaborateurs aux frais du Parlement européen. Certains attachés parlementaires (19 eurodéputés seraient concernés) sont soupçonnés d’avoir occupé des emplois fictifs, selon des informations qui ont été dévoilées par France Info. Le Canard enchaîné a mis en cause nommément François Bayrou et Marielle de Sarnez dans cette affaire. Les enquêteurs cherchent à faire la lumière sur les rémunérations de ces collaborateurs, à la fois employés par le parti et par le Parlement, et parvenir à distinguer les missions distinctes exercées pour ces deux employeurs.





Cette affaire aurait pu éclater il y a trois ans. À l’époque, Corinne Lepage, alors députée européenne MoDem, s’était émue de certaines pratiques dans un livre. Elle y dénonçait le recours à de nombreux "emplois fictifs" pour "assurer le secrétariat des uns et des autres"... Avant d’ajouter : "Lorsque j’ai été élue au Parlement européen en 2009, le MoDem avait exigé de moi qu’un de mes assistants parlementaires travaille au siège parisien. J’ai refusé en indiquant que cela me paraissait d’une part contraire aux règles européennes, et d’autre part illégal." Aucune enquête n’avait été ouverte à l'époque. Corinne Lepage a en revanche été entendue comme témoin mardi 20 juin dans l'enquête du parquet de Paris. Depuis, un ex-collaborateur du MoDem entendu par la justice a confirmé des "arrangements", des accusations rejetées en bloc par François Bayrou.