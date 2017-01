PACA : coup de rabot dans le financement régional à la réinsertion sociale des jeunes

Avec cette réorientation budgétaire, ce sont 14 structures qui sont menacées, soit une soixantaine d'emplois de formateurs. De plus, ce sont des centaines de stagiaires qui ne pourront plus être accompagnés, donc plus de couverture sociale pour ceux-ci. Et pour les majeurs, fini les 350 euros d'indemnité mensuelle, leur unique source de revenus.





Au quotidien, les Etaps prodiguent des formations professionnelles à des jeunes descolarisés, en fin ou en aménagement de peines. Cette convention annuelle concernait chaque année près de 450 stagiaires. Mais plus que des compétences professionnelles, les Etaps enseignent à ces jeunes un "savoir-être", pour citer Julien Acquaviva.





"On a des jeunes qui sont passés à côté du système scolaire, qui ont pu faire des bétises au niveau judiciaire, continue M. Acquaviva. Leurs réinsertions n'est possible que s’ils travaillent sur la ponctualité, l'assiduité, la concentration, etc." Des pré-requis de base avant de retourner vers des formations classiques (CFA, lycées professionnels). Avec la nouvelle convention, ces jeunes seront directement renvoyés vers le droit commun.