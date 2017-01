Paris : "une ville stressée par la politique d’Anne Hidalgo", pour Nathalie Kosciusko-Morizet

Si Nathalie Kosciusko-Morizet a décidé de se montrer lapidaire pour ne pas ajouter à la polémique interne à la droite, c’est qu’elle a dans le viseur un objectif à plus long terme et différent d’un siège à l’Assemblée nationale : la mairie de Paris. Battue par Anne Hidalgo en 2014 (52,97 % des voix contre 43,72%), NKM travaille déjà à prendre sa revanche et porte ses premières estocades.





"Aujourd’hui Paris est une ville stressée par la politique d’Anne Hidalgo", assure-elle. "Est-ce qu’ils (les Parisiens) ont le sentiment que Paris est une ville apaisée, fluide, une ville où on vit bien, que ce soit en termes de pollution ou de nuisance sonore ? Non". La charge devient plus virulente au moment d’aborder la façon dont la maire impose, selon NKM, ses mesures de restriction de circulation. "Anne Hidalgo pratique un pouvoir très solitaire, très autoritaire avec en face d’elle un gouvernement socialiste faible qui cède sur tout".