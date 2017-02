Le Parlement européen interdit d'embaucher ses proches ? Le FN a trouvé la parade

Le procédé est en fait conforme au règlement. Contactés par Buzzfeed, les députés épinglés s’agacent, indiquant que tout est "parfaitement justifié". La députée Joëlle Mélin invoque même le fait qu’il est "très dur de travailler pour le FN" : "Après votre réputation est détruite. Alors quand on a des gens de talent au FN, on les garde, et parfois ce sont des membres de la même famille."





Pas le choix, explique en substance à l'Express Lorrain de Saint-Affrique, proche de Jean-Marie Le Pen et assistant parlementaire à mi-temps. Selon lui, serait difficile trouver des collaborateurs parlementaires de confiance en dehors des cercles familiaux à cause du " déluge de feu qui découle de l'étiquette Front national" Quant aux montants des salaires, il ne voit pas non plus le problème : "Tout est impressionnant pour le commun des mortels", répond-il.





Il est vrai qu’en la matière, les dirigeants du parti montrent l’exemple : d’après Le Canard enchaîné de mercredi dernier, Bruno Gollnisch avait recruté Yann Le Pen, la fille de Jean-Marie Le Pen. Elle avait été son assistante parlementaire de 2009 à 2014 pour… 7.000 euros brut par mois. Dans le même genre, Mediapart avait révélé en 2013 que Marine le Pen avait embauché son compagnon Louis Aliot comme assistant local à temps partiel. Il touchait 5006,95 euros brut par mois pour…17,5 heures de travail par semaine. Bon plan !





Dernier dossier, Marine Le Pen est bisbille avec le Parlement européen : l'office européen de lutte antifraude lui reproche d'avoir utilisé l'argent public pour rémunérer deux emplois d'assistants parlementaires jugés fictifs. Le tout, pour 340.000 euros.