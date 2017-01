Partie de campagne, épisode 21 : François Fillon dans un simulateur de vol avec Alain Juppé : "On va se crasher"

François Fillon en visite à Bordeaux se met en scène avec son ancien concurrent à la primaire de droite. Dans un simulateur de vol, il lâche : "On va se crasher", et Alain Juppé de lui répondre : "Attention, nous sommes dans le même appareil". Tout sourire, le maire de Bordeaux ajoute à la presse : "Il faut toujours soutenir ses amis dans la tourmente". Deux jours plus tard, perfide, il évoque l’hypothèse du remplacement de François Fillon.

À gauche, Benoit Hamon remplit ses dernières salles de meeting et confiant pour le second tour, lance un appel à Jean-Luc Mélenchon. "Non, ca n’arrivera pas", a répondu sèchement le candidat de la France insoumise.





Pendant ce temps-là, Manuel Valls reprend le slogan d’Arnaud Montebourg, le "candidat de la feuille de paie" et assure qu’avec son adversaire, le PS restera dans l’opposition pour très longtemps.