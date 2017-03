Partie de campagne épisode 26 : la semaine où François Fillon refuse de céder

Les insultes au salon de l'agriculture, ses soutiens qui le lâchent, rien ne l'a arrêté. Retour sur la semaine de la droite. Lundi, François Fillon voulait mettre en scène le rassemblement de son camp en écoutant les chants de la confrérie du Brie de Meaux à coté de son ennemi juré Jean-François Copé.





Mercredi, une partie de son camp le lâche après l'annonce de sa probable mise en examen. Nadine Morano le soutient un temps et change d'avis deux jours plus tard en lui demandant de se retirer. Le député-maire Frank Riester envoie un parrainage à la présidentielle non pas à son nom mais pour Alain Juppé. Ses soutiens promettent de faire campagne "sans les élus" et lui souhaitent un bon anniversaire le jour de ses 63 ans.