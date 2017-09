Parution d'un livre sur Jacques Chirac : sa fille Claude demande "le droit au respect"

Elle rappelle que Jacques Chirac "a décidé d’être dans un quotidien qui, dorénavant, est strictement privé et je pense qu’il a le droit à ce respect là comme n’importe qui. (…) Notre père nous a toujours dit qu’au regard des vraies souffrances des hommes, il était indécent d’étaler en public le moindre état d’âme. On se tient droit. Et donc, vous imaginez bien que jamais il n’aurait pu cautionner une telle démarche."