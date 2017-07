Pas de "caporalisme" ni "d'ordre jupitérien" : après des remous dans sa majorité, Emmanuel Macron rassure et serre les rangs

Outre le chef de l'Etat, le gratin du nouvel exécutif était présent mardi soir à l'Hôtel de Clermont, à un jet de pierre de Matignon, pour une réception à huis clos dont quelques participants ont fait fuiter des vidéos sur Twitter.





Le chef de l'Etat a notamment appelé ses soutiens à se montrer actifs et "faire remonter" des idées. "Il y a une exigence commune, mais après c'est à vous de la réinventer, avec des idées que vous ferez monter", a lancé le chef de l'Etat aux nombreux participants. "Cette exigence, cette éthique de l'action, je crois que c'est ce qui nous caractérise, c'est ce qui nous a mis là, avec nos différences, nos origines, nos parcours multiples", a-t-il encore fait valoir.





Avec plus de 360 sièges sur 577, sans compter des "constructifs" venus en soutien de la droite, la majorité d'Emmanuel Macron est une des plus larges de la Ve République, limitant le risque de mise en minorité du gouvernement. Mais cette majorité est aussi inédite : un rassemblement hétérogène d'anciens socialistes, de centristes, de proches d'Emmanuel Macron, ainsi qu'un grand nombre d'élus venus de la société civile et sans grande expérience politique, qui découvrent le Palais Bourbon et le fonctionnement des groupes parlementaires.