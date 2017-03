PAYS-BAS / LE PEN : L’ÉTAU POPULISTE - Répondez à notre instantané du jour

Les populismes en Europe : Hier, l'Europe avait le regard tourné vers les Pays-Bas. Après le Brexit et la victoire de Donald Trump, le scrutin néerlandais faisait figure de test... Mais à la Une des journaux ce matin, c'est le visage du libéral, Mark Rutte qui triomphe, face à son rival d'extrême droite, Geert Wilders. Le leader libéral a su rassurer les électeurs par sa fermeté durant la crise avec la Turquie et sa stature de rempart face à son adversaire d'extrême droite. Une mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen, pour qui l'Europe est plus que jamais une cible.