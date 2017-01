Penelope Fillon accusée d'emploi fictif : mais à quoi sert vraiment un assistant parlementaire ?

Et donc, quel travail font-ils exactement ? Là-dessus, la fiche de l’Assemblée est bien moins détaillée, le descriptif de la fonction d’assistant parlementaire étant résumé en trois paragraphes, bien plus flous : "Le collaborateur joue le rôle que chaque député lui fixe à l’intérieur de l’équipe qu’il a recrutée", peut-on ainsi lire. Une fiche de poste et des tâches assignées bien larges, donc. Les collaborateurs peuvent être fixés, suivant les besoins, dans la circonscription du candidat, ou à l’Assemblée nationale. Dans les faits, les deux tiers d’entre eux restent dans les circonscriptions.





Quant aux tâches exécutées dans la réalité, elles dépendent à la fois des besoins du député, mais aussi des compétences de la personne recrutée. La plupart des collaborateurs font ainsi de l’assistance, du secrétariat, tiennent l’agenda, prennent les rendez-vous, assurent la permanence téléphonique et assistent l'élu dansà diverses tâches matérielles ; les plus qualifiés peuvent aider à rédiger les discours, préparer les propositions de lois et d’amendements, voire même représenter le député au sein du groupe politique.