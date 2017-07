1,13 million de plus-value : Muriel Pénicaud a-t-elle profité d'un plan social chez Danone ? Elle dénonce "des amalgames"

Autre motif de colère : la santé financière de Danone. Selon Jocelyne Hacquemand, secrétaire de la fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT, interrogée par Europe 1, "Danone se portait très, très bien. C'est uniquement pour des raisons de rentabilité financière à court terme que ces emplois ont été supprimés". En 2012, le chiffre d'affaires de Danone dépassait pour la première fois les 20 milliards d'euros à 20,86 milliards, en progression de 5,4%, pour un bénéfice stable de 1,81 milliard d'euros.





Interviewée par Le Figaro, la ministre du Travail a dénoncé des "amalgames". "Soyons clairs, l'attribution du plan de stock-options évoqué dans la presse est bien antérieure à l'annonce du plan de départs volontaires et n'a aucun lien avec ce dernier."





Un peu plus tôt dans la journée, le cabinet de Muriel Pénicaud a confirmé à LCI que "cette levée des stock-options a bien eu lieu en 2013", mais fait savoir que l'actuelle ministre était "dans son droit" et qu'elle a pris cette décision "en toute transparence". Son entourage avance également que "plusieurs semaines" séparent l'annonce du "plan de restructuration" de la revente des stock-options, et justifie le plan de restructuration de Danone car "sa marge n'allait pas bien". Enfin, son cabinet souligne que les 1,13 million d'euros touchés par Muriel Pénicaud sont "une somme brute" et que l'actuelle ministre a payé des impôts dessus.