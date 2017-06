Qui sont les trois candidats à la présidence de l’Assemblée nationale ?

A 44 ans, l'ancien écologiste n'a pas caché longtemps ses intentions de briguer la présidence de l'Assemblée nationale. Député de Loire-Atlantiques depuis 2007, il a cette fois-ci été réélu sous l'étiquette REM. Sous le précédente législature, François de Rugy a co-présidé le groupe écologiste avec Barbara Pompili, avant son implosion, et a été vice-président de l'Assemblée (en remplacement de Denis Baupin). Il avait rallié le groupe socialiste et avait participé à la primaire de la Belle alliance populaire, avant de rejoindre Emmanuel Macron, malgré l'engagement pris de soutenir son vainquer.





Dans un post publié ce lundi sur Facebook, il a expliqué que, lui Président, il souhaitait mettre en place une Assemblée "plus démocratique, plus efficace et plus moderne". Selon lui, la chambre basse ne doit "plus être un lieu de provocations et d'anathèmes, un théâtre d'excès et de caricatures". Il veut également que l'Assemblée repense ses pratiques : "Retraites des parlementaires, protection sociale en fin de mandat, notes de frais, règles d'emploi et statut des collaborateurs parlementaires, immunité parlementaire". Des réformes pour l'essentiel prévues par la loi de moralisation de la vie publique.





Prêt à s'effacer si l'Elysée avait vraiment affirmé son souhait de voir une femme au perchoir, devant le silence de l'exécutif, il a finalement décidé d'affirmer haut et fort son envie de briguer la tête de la chambre basse du Parlement. Une décision qui ne semble pas déranger plus que ça l'Elysée, selon nos informations.