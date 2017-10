Au-delà de la petite phrase sur "l’arrogance", qu’a dit Emmanuel Macron dans "Der Spiegel" ?

Le choix de s’adresser d’abord aux Allemands, en soi, n’est pas anodin. Alors que la Chancelière, Angela Merkel, a dernièrement entamé une sorte de virage à gauche en envisageant une coalition gouvernementale avec les Verts et les centristes du FDP, Emmanuel Macron sent venir les critiques d’outre-Rhin et même d’éventuels obstacles pour les projets qu’il voudrait communs à la France et à l’Allemagne.





Il répond en assumant, pour sa part, une posture très à droite. Et en taclant… François Hollande : "Mon prédécesseur avait taxé les gens les plus riches et ceux qui réussissaient le plus comme jamais. Que s'est-il passé ? Ils sont partis. Et est-ce que le chômage a baissé ? Non."