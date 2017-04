PEUT-ON CROIRE LES SONDAGES ? - Répondez à notre instantané du jour

En un an, il y a eu la victoire du "Leave" au Royaume-Uni, celle de Donald Trump aux États-Unis, ainsi que celle de François Fillon à la primaire de la droite. Autant de victoires qui ont ébranlé la crédibilité des instituts de sondages traditionnels. Fiabilité des intentions de votes, risques de connivences avec les médias, biais possibles des questions, les sondages sont plus que jamais la cible des politiques et des commentateurs. Pourtant, pas un jour ne passe sans qu'un nouveau sondage ne paraisse et relance la campagne.