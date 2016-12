Un porte-parole de Valls dans le viseur de la justice

Les investigations ont aussi mis en lumière qu'à partir de son élection aux législatives en juin 2012, trois personnes payées comme chargées de mission de la mairie d'Argenteuil auraient en réalité été employées comme assistantes parlementaires du député. "Le montant des salaires indûment versés seraient de plus de 95.000 euros", selon une source proche du dossier, confirmant une information du Parisien.





Le parquet national financier (PNF) a pris le 5 septembre un réquisitoire supplétif, autorisant le juge Serge Tournaire à enquêter sur des faits nouveaux, portant sur un marché d'assainissement des eaux passé par la communauté d'agglomération d'Argenteuil-Bezons, dont Philippe Doucet était le président de 2008 à 2015.





"Je n'ai jamais été mis en cause, ni même convoqué et n'ai donc jamais pu m'expliquer sur l'ensemble de ces faits que je conteste avec la plus grande vigueur", a réagi Philippe Doucet, dans un communiqué.