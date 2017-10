Philippe Martinez assure que la CGT n'est pas "isolée", alors qu'une nouvelle grève se prépare le 16 novembre prochain, sans la CFDT

Alors que la CGT apparaît de plus en plus isolée, son secrétaire général s'en est défendu. "Je n’ai pas l’impression que la CGT soit isolée. Il y a des millions de citoyens qui sont en colère et nous on leur dit (à la CFDT, ndlr) râler c’est bien, la colère c’est bien, mais il faut s’engager, se mettre ensemble et essayer de peser sur les décisions du gouvernement pour les changer."