Qui est Soazig de la Moissonnière, la photographe qui a flashé le portrait officiel d'Emmanuel Macron

Avant de suivre les coulisses de la campagne d'Emmanuel Macron, Soazig de la Moissonnière a suivi une formation un peu éloignée de la photographie : durant cinq ans, elle était au Cours Florent, avant de se tourner vers la mise en scène. Ce n'est qu'en 2006, qu'elle intègre une école de photo, peut-on lire sur son site officiel.





Ses premiers travaux portent essentiellement sur les personnes croisées dans la rue puis peu à peu, elle se tourne vers le portrait. "Cette démarche la mène aux sphères sociales et politiques, où elle commence à photographier les militants et porte-paroles", lit-on. Pigiste pour la presse, elle revient à ce milieu en devant plus tard, photographe officielle de François Bayrou, de ses affiches de campagne aux coulisses, en 2012.