Pierre Gattaz évoque un "contrôle journalier" des chômeurs pour être sûr qu'ils cherchent un travail

Le patron des patrons annonce la couleur. Le président du Medef, Pierre Gattaz, a estimé mardi qu'il fallait mieux contrôler les chômeurs dans leur recherche d'emploi et a évoqué un "contrôle journalier", alors que le Premier ministre Edouard Philippe a commencé à recevoir les partenaires sociaux au sujet de l'assurance chômage. "L'assurance chômage est un outil indispensable pour sécuriser les salariés en transition mais il faut que le système soit incitatif à la reprise d'emploi et aide réellement à retrouver un emploi", a estimé M. Gattaz lors d'une conférence de presse. "Il ne faut pas qu'il donne un confort fictif qui entraîne encore plus de difficultés quand il prend fin", a-t-il ajouté.





Soulignant qu'il fallait "aider ceux qui ont vraiment besoin de formation", le patron des patrons a affirmé qu'il y avait aussi "des gens qui profitent du système", sans pour autant être "hors-la-loi". Dans ce contexte, il a jugé qu'il fallait contrôler les demandeurs d'emploi sur leur recherche, "peut-être par un contrôle journalier", et surveiller qu'ils ne refusent pas à plusieurs reprises des offres raisonnables d'emploi.