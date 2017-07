"Plaisanterie", "mise en scène"… Le plan du gouvernement pour économiser 4.5 milliards ne convainc pas l’opposition

Le président LR de la Commission des finances de l'Assemblée, Eric Woerth, est tout aussi dubitatif et dénonce "une mise en scène". "Il ne faut pas tomber dans le panneau. C'est de la régulation budgétaire classique comme on en fait depuis toujours, qui repose d'ailleurs probablement aussi sur une vision partielle et peu sincère des choses", a déclaré l’ancien ministre sur RMC et BFMTV.





Son parti fustige par ailleurs "un plan d’économies partiel qui menace les missions régaliennes". Dans un communiqué, le secrétaire général des Républicains, Bernard Accoyer, regrette "des coupes budgétaires de plus d’1,5 milliards d’euros, décidées après plusieurs jours de totale confusion entre le Président de la République et son Premier ministre, (qui) représentent un choix politicien insensé".