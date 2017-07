Plan climat : prime à la casse, taxe carbone, électricité "maison"... Nicolas Hulot dévoile ses mesures pour l'environnement

Le projet prévoit en outre des mesures d'investissement - soit 4 milliards d'euros - pour faire "disparaître dans les dix ans les passoires thermiques" dans les logements.





En outre, Nicolas Hulot a annoncé que le gouvernement irait "beaucoup plus vite et beaucoup plus loin" dans le soutien à la production et à la consommation locale d'électricité (comme par exemple l'usage des panneaux photovoltaïques). "On aidera également les quartiers et les zones rurales à produire et à consommer leur propre énergie, biogaz ou énergie solaire", a précisé le ministre.