Polémique sur la manifestation de la France insoumise : que reproche-t-on à Raquel Garrido ?

Dans la réponse de Libération, on peut lire que, "à trois reprises, Raquel Garrido évoque la marche du 23 septembre en disant 'hier'... A la troisième fois, les autres chroniqueurs semblent en rire", et que "Télé Paris, la boîte de production des 'Terriens du Dimanche', nous a en effet confirmé que l'émission avait été enregistrée, comme c'est toujours le cas, le jeudi précédant le dimanche de diffusion". Et de conclure : "Mentir n'est pas illégal. Ni feindre le direct quand on est en différé."