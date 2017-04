Polémique sur la rafle du Vél' d'Hiv' : une historienne décrypte les propos "graves" de Marine Le Pen

Dans le communiqué publié dimanche soir, on observe une volonté d'écarter toute critique concernant un éventuel négationnisme, en ayant recours aux faits, par exemple l’ordonnance du 9 août 1944 et la position du général de Gaulle...

C'est normal, cela s'inscrit dans la stratégie de Marine Le Pen. Un mois après avoir été élue à la tête du FN en janvier 2011, elle avait fait une déclaration pour reconnaître l'extermination des Juifs. Il fallait qu'elle passe par là immédiatement pour prétendre à être un parti comme les autres. Mais là, il est selon moi certain que la phrase prononcée dimanche va la poursuivre. Elle revient sur cette Histoire, une partie de l'Histoire, et ses propos sont graves.





D'un point de vue historique, cette sortie est-elle un retour en arrière ?

Le Front national, par cette déclaration à deux semaines du premier tour, ne renoue pas avec ses vieux démons. Il faut vraiment étudier la sémantique de Marine Le Pen et reconnaître qu'elle est incomparable avec celle de son père. Après, cela rentre dans cette ligne que le FN ne cesse de revendiquer depuis des années, à savoir glorifier l'Histoire française. Par exemple, quand le parti débaptise une rue du 19 mars 1962, on est sur la mémoire de la guerre d'Algérie. Certes, il n'y a pas de comparaison possible avec l'Histoire de la collaboration. Mais on est bien sur la non acceptation d'une "certaine" Histoire. Nous sommes dans la promotion d'un" roman national", écrit par certains Français.