Jamel Debbouze : "On m’a proposé d’être secrétaire d’Etat"

Dans l'émission Team Duga, celui qui avait soutenu Martine Aubry en 2011, justifie ce dit refus. "Ce n’est évidemment pas mon métier, parce que je m’y ennuierais à mourir, parce que c’est là où je serai le moins efficace, le plus figé et le plus critiqué."





"Quand on gagne une Coupe du monde, la jeunesse trouve du travail derrière. Là, on est super utile. Quand je monte sur scène et que je fais l’Olympia ou le Zénith, j’ai le sentiment d’être utile. Il vient d’en bas, il a une main dans la poche, il se retrouve là… Il y a une forme d’espoir quelque part. Pareil pour Omar Sy. On représente ça. On en est conscient, on ne joue pas, on espère que ça aura de l’écho chez les gamins et pas seulement. Notre acte politique, c’est de continuer à faire ce qu’on fait dans les meilleures conditions."