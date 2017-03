POLITIQUE : L’ART DE TAILLER DES COSTARDS - Répondez à notre instantané du jour

C'est une première dans l'histoire de la Ve République... Les trois principaux candidats, selon les sondages, à savoir Marine Le Pen, Emmanuel Macron et François Fillon, font tous les trois, l'objet d'une enquête judiciaire. Hier, le PNF a d'ailleurs étendu l'enquête sur les supposés emplois fictifs de l'épouse et deux des enfants de François Fillon, aux conditions dans lesquelles des costumes de luxe lui ont été offerts. Cette affaire fait suite aux révélations du Journal du dimanche qui dévoilait le week-end dernier, l'existence de ces cadeaux, offerts par un mystérieux donateur. Le député de Paris n'avait alors pas tardé à répondre, rétorquant dans une interview aux Échos : "Un ami m'a offert des costumes en février. Et alors ?".